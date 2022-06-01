***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 15:25
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 13.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033867
BIST
16:132.585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 37,99
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:1316,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0506
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:1317,6919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0702
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:13976,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,41
|Açılış
|: 976,74
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:13
|PENTA
|496,60
|79.046.586
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.824.984
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|35.103.501
|% 9,86
|
|MRGYO
|1,69
|27.719.271
|% 9,74
|
|PSGYO
|12,96
|250.237.786
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.989.021
|% -8,68
|
|AVTUR
|2,18
|2.230.912
|% -5,63
|
|MEPET
|3,32
|21.303.302
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|71.998.926
|% -5,04
|
|THYAO
|49,70
|3.161.118.652
|% -0,40
|
|SASA
|38,36
|1.654.084.008
|% 5,15
|
|KRDMD
|15,00
|1.338.459.449
|% 2,04
|
|SISE
|21,24
|1.302.572.550
|% 1,24
|
|KARSN
|7,28
|1.166.471.757
|% 4,15
|
|EKGYO
|2,85
|923.202.562
|% -0,70
|
|YKBNK
|4,77
|1.100.283.334
|% 3,47
|
|DOHOL
|4,06
|843.887.682
|% 1,25
|
|KARSN
|7,28
|1.166.471.757
|% 4,15
|
|SKBNK
|1,29
|191.199.188
|% 0,78
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4388
|16,4460
|% 0,31
|
|Euro
|17,6674
|17,6919
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6418
|20,7454
|% 0,13
|
|Frank
|17,0745
|17,1773
|% 0,28
|
|Riyal
|4,3737
|4,3956
|% 0,27
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,94
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.506
|6.605
|30,00
|
|Tam
|6.476
|6.637
|34,44
|
|Yarım
|3.130
|3.211
|16,66
|
|Çeyrek
|1.570
|1.605
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,21
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,87
|