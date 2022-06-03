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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.06.2022 15:00
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Tür
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:032.602
Değişim :  0,03% |  0,72
Açılış :  2.611  
Önceki Kapanış :  2.602  
En Yüksek
2.623 En Düşük
2.591
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HEDEF 6,93 85.861.353 % 10,00  
DOKTA 26,76 5.155.583 % 9,94  
GZNMI 34,12 45.743.906 % 9,01  
TETMT 230,00 13.545.024 % 8,49  
MZHLD 95,95 5.859.704 % 8,30  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 16,5244 16,5366 % 0,50  
Euro 17,7119 17,8024 % 0,59  
Sterlin 20,6741 20,7778 % 0,17  
Frank 17,1128 17,2159 % -0,02  
Riyal 4,3952 4,4172 % 0,45  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 -10,04  
Altın Gr. 988 988 -0,78  
Cumhuriyet 6.554 6.653 -11,00  
Tam 6.525 6.689 -10,67  
Yarım 3.154 3.236 -5,16  
Çeyrek 1.582 1.618 -2,58  
Gümüş.Ons 22,23 22,26 -0,06  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 0,00  
B. Petrol 118 118 0,57  
Seans Raporu 16:03
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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