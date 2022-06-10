***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.06.2022 15:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 13.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036718
BIST
16:222.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -20,08
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
16:2217,0535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0641
|Açılış
|: 16,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
16:2217,9965
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,2600
|Açılış
|: 17,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
16:221.004,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -15,28
|Açılış
|: 1.004,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler16:22
|MAVI
|47,30
|87.448.287
|% 10,00
|
|DOBUR
|44,48
|6.818.558
|% 9,99
|
|SILVR
|18,95
|11.498.443
|% 9,98
|
|AVHOL
|6,61
|21.821.524
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.572.938
|% 9,92
|
|OYYAT
|62,00
|99.273.576
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|98.639.210
|% -9,93
|
|DARDL
|3,55
|182.513.267
|% -8,51
|
|MAGEN
|12,65
|99.255.233
|% -5,67
|
|DOCO
|1.551,70
|28.587.710
|% -5,38
|
|THYAO
|47,50
|4.451.871.539
|% -1,74
|
|SISE
|22,38
|1.601.054.309
|% -2,53
|
|AKBNK
|8,53
|1.510.342.095
|% 1,91
|
|YKBNK
|4,76
|1.349.897.972
|% 2,37
|
|GARAN
|15,31
|1.268.428.440
|% 0,07
|
|YKBNK
|4,76
|1.349.897.972
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,62
|663.157.540
|% -2,24
|
|DOHOL
|4,11
|778.316.829
|% -1,20
|
|AKBNK
|8,53
|1.510.342.095
|% 1,91
|
|TSKB
|2,42
|339.044.042
|% 1,26
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0438
|17,0535
|% -0,37
|
|Euro
|17,9667
|17,9965
|% -1,42
|
|Sterlin
|21,0432
|21,1487
|% -1,59
|
|Frank
|17,1957
|17,2992
|% -1,40
|
|Riyal
|4,5293
|4,5520
|% -0,69
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-16,00
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-12,90
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-118,00
|
|Tam
|6.634
|6.808
|-120,87
|
|Yarım
|3.206
|3.293
|-58,47
|
|Çeyrek
|1.608
|1.647
|-29,24
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,43
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,17
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,29
|
Seans Raporu
16:22
daha fazla
-
16:36DOCO
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1, 552.00 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 945 adet işlem
-
16:35HEKTS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 30.84 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 364, 467 adet işlem
-
16:34DARDL
Yüzde -8.51 oranında düşüşle 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 341, 781 adet işlem
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 25 kaybederek (% -0.57 ) 2, 294
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, DOBUR, SILVR, EUREN, AVHOL, UFUK, MAVI