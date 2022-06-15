***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2022 14:20
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 13.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037416
BIST
16:072.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,48
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:0717,2985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0339
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:0718,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:071.017,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,76
|Açılış
|: 1.017,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:07
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.857.998
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.806.793
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.762.659
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|ISGYO
|12,02
|249.426.768
|% -6,60
|
|THYAO
|47,60
|2.956.383.266
|% 1,58
|
|SASA
|45,22
|1.517.068.000
|% 1,48
|
|SISE
|21,64
|1.485.649.537
|% -1,37
|
|KRDMD
|13,13
|634.802.673
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,69
|627.010.329
|% 1,52
|
|MARTI
|1,53
|350.462.874
|% 9,29
|
|TSKB
|2,08
|390.751.735
|% -5,45
|
|YKBNK
|4,69
|627.010.329
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,60
|224.495.544
|% 0,78
|
|SISE
|21,64
|1.485.649.537
|% -1,37
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2873
|17,2985
|% 0,20
|
|Euro
|18,0056
|18,0272
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7952
|20,8995
|% 0,67
|
|Frank
|17,2139
|17,3176
|% 0,23
|
|Riyal
|4,5955
|4,6185
|% 0,14
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|22,12
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|15,69
|
|Cumhuriyet
|6.780
|6.883
|67,00
|
|Tam
|6.763
|6.868
|80,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|39,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,05
|0,35
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,09
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EREGL, TUPRS
-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 65 artarak (% 0.30 ) 2, 254
-
16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BALAT, YGGYO, TETMT, MZHLD, UFUK
-
16:21
KORDS, TETMT, MZHLD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:21
ISGYO, ISBTR, BTCIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında