***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2022 11:26
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 30.03.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar
İskontolu Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039947
BIST
12:412.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -18,56
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
12:4116,7069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0247
|Açılış
|: 16,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5602
12:4117,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,4507
12:41974,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,47
|Açılış
|: 974,64
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler12:41
|ULUSE
|223,80
|20.854.284
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|95.626.364
|% 9,96
|
|ORCAY
|18,10
|56.568.822
|% 8,45
|
|RODRG
|24,16
|6.053.361
|% 8,34
|
|CLEBI
|388,00
|123.871.405
|% 8,02
|
|BRKO
|1,43
|153.227
|% -7,74
|
|LIDFA
|13,10
|29.208.674
|% -6,43
|
|SELVA
|7,73
|34.494.211
|% -6,30
|
|SEKUR
|14,35
|31.605.401
|% -5,41
|
|MAKIM
|17,86
|339.746.396
|% -5,10
|
|THYAO
|47,50
|2.339.755.980
|% -1,12
|
|EREGL
|27,36
|644.155.035
|% -0,73
|
|ASELS
|23,46
|627.118.858
|% 1,12
|
|SISE
|21,12
|622.583.503
|% -1,40
|
|SAHOL
|19,85
|493.167.319
|% -1,44
|
|ODAS
|2,98
|331.226.610
|% -2,30
|
|EKGYO
|2,57
|234.724.607
|% -1,91
|
|YKBNK
|4,44
|315.253.958
|% -0,67
|
|TSKB
|2,07
|146.660.699
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,29
|465.314.305
|% -0,24
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7025
|16,7069
|% 0,15
|
|Euro
|17,5607
|17,5749
|% 0,12
|
|Sterlin
|20,2793
|20,3810
|% 0,08
|
|Frank
|17,4457
|17,5508
|% 0,55
|
|Riyal
|4,4376
|4,4599
|% 0,15
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-4,51
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|6.531
|6.629
|4,00
|
|Tam
|6.530
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.196
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,78
|20,81
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,59
|