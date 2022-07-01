***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2022 14:50
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 03.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 10.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040660
BIST
14:592.435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,87
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:5916,7536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0552
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:5917,4724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0550
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:59963,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -6,02
|Açılış
|: 963,91
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler14:59
|ISSEN
|28,16
|58.644.095
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|HTTBT
|15,60
|46.206.373
|% 7,73
|
|RTALB
|7,08
|95.485.794
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|30.287.970
|% -4,69
|
|MRGYO
|1,57
|5.020.422
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,80
|6.055.936
|% -3,78
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|EREGL
|27,14
|889.132.589
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,50
|760.581.074
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,65
|232.326.564
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,35
|343.337.857
|% 0,46
|
|ODAS
|2,89
|225.911.291
|% 0,00
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7445
|16,7536
|% 0,33
|
|Euro
|17,4663
|17,4724
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,0972
|20,1980
|% -0,84
|
|Frank
|17,3612
|17,4658
|% -0,27
|
|Riyal
|4,4499
|4,4722
|% 0,33
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,48
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|6.428
|6.526
|-65,00
|
|Tam
|6.434
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.149
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,33
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,92
|
Seans Raporu
14:59
daha fazla
-
15:14OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 087 adet işlem
-
15:14OZKGY
Yüzde 8.35 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 635, 087 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 43 artarak (% 1.36 ) 2, 645
-
15:13XU100
Endeks 2, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 18 üstünde . İşlem hacmi 17, 750.00 milyon TL de
-
15:13KOZAL
Yüzde 8.47 oranında artışla 184.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 986, 810 adet işlem