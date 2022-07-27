***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.07.2022 13:56
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Kiralama Ltd.Şti. Oto Kiralama 10000000 100000 TRY 1,00 İştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm 55372220 7700 TRY 0,01 İştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansal Aracılık 30000000 288.002,50 TRY 0,96 İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 1,30 TRY 0,00 İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Finans 5000000 100 USD 0,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048013
BIST
17:112.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -5,37
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.538
17:1117,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0346
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9409
En Düşük
17,8370
17:1118,2611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0132
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,1375
17:111.007,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,60
|Açılış
|: 1.007,84
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.011,56
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler17:09
|PRKAB
|29,04
|259.469.384
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.798.267
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|1.557.226
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|1.205.588
|% 9,97
|
|EMNIS
|39,94
|1.486.639
|% 9,97
|
|LIDFA
|9,83
|163.381.300
|% -9,98
|
|KZBGY
|78,70
|80.420.707
|% -9,95
|
|FENER
|49,98
|340.079.663
|% -8,46
|
|MTRKS
|57,00
|20.123.826
|% -8,29
|
|YEOTK
|87,90
|227.969.314
|% -5,53
|
|THYAO
|49,70
|2.716.849.952
|% 0,00
|
|SISE
|21,32
|1.630.823.038
|% 0,85
|
|YKBNK
|4,66
|1.241.782.626
|% -3,12
|
|EKGYO
|3,16
|1.158.033.156
|% -1,86
|
|AKBNK
|8,51
|1.154.762.888
|% -3,62
|
|EKGYO
|3,16
|1.158.033.156
|% -1,86
|
|YKBNK
|4,66
|1.241.782.626
|% -3,12
|
|SKBNK
|1,62
|306.064.822
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|592.632.358
|% 1,90
|
|TSKB
|2,59
|400.566.799
|% -1,15
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9038
|17,9174
|% 0,21
|
|Euro
|18,2143
|18,2505
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,6202
|21,7286
|% -0,24
|
|Frank
|18,6173
|18,7295
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7503
|4,7741
|% 0,08
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|14,58
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.817
|84,00
|
|Tam
|6.720
|6.789
|-2,00
|
|Yarım
|3.274
|3.319
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,65
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|0,33
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,03
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:23AKBNK
Yüzde -3.62 oranında düşüşle 8.51 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 783, 252 adet işlem
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17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, KOZAA
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 7 kaybederek (% -0.17 ) 2, 239
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17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, AYES, DIRIT, PRKAB, CMENT, LINK, BIZIM, LUKSK, BEYAZ, PSGYO
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17:22
PRKAB, AKSUE, ADEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında