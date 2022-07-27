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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.07.2022 13:56
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Kiralama Ltd.Şti. Oto Kiralama 10000000 100000 TRY 1,00 İştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm 55372220 7700 TRY 0,01 İştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansal Aracılık 30000000 288.002,50 TRY 0,96 İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 1,30 TRY 0,00 İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Finans 5000000 100 USD 0,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048013


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BIST En Aktif Hisseler17:09
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKAB 29,04 259.469.384 % 10,00  
LUKSK 66,60 16.798.267 % 9,99  
AYES 24,92 1.557.226 % 9,97  
CMENT 37,50 1.205.588 % 9,97  
EMNIS 39,94 1.486.639 % 9,97  
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17:09 Alış Satış %  
Dolar 17,9038 17,9174 % 0,21  
Euro 18,2143 18,2505 % -0,13  
Sterlin 21,6202 21,7286 % -0,24  
Frank 18,6173 18,7295 % 0,31  
Riyal 4,7503 4,7741 % 0,08  
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17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 14,58  
Altın Gr. 1.008 1.008 11,23  
Cumhuriyet 6.708 6.817 84,00  
Tam 6.720 6.789 -2,00  
Yarım 3.274 3.319 -1,00  
Çeyrek 1.642 1.659 0,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,65 0,55  
Gümüş Gr. 11,31 11,32 0,33  
B. Petrol 102 102 -0,03  
Seans Raporu 17:09
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