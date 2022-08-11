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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.08.2022 17:24
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Kiralama Ltd.Şti. Oto Kiralama 20000000 200000 TRY 1,00 İştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm 55372220 7700 TRY 0,01 İştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansal Aracılık 45000000 432.003,75 TRY 0,96 İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 1,30 TRY 0,00 İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Finans 5000000 100 USD 0,00 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054667


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9344 17,9425 % 0,03  
Euro 18,3926 18,4084 % -0,67  
Sterlin 21,7104 21,8193 % -0,57  
Frank 18,9534 19,0675 % -0,21  
Riyal 4,7641 4,7880 % 0,01  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.796 1.796 6,26  
Altın Gr. 1.036 1.036 3,36  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.942 7.008 16,00  
Yarım 3.383 3.426 8,00  
Çeyrek 1.697 1.713 4,00  
Gümüş.Ons 20,53 20,55 0,23  
Gümüş Gr. 11,84 11,86 0,12  
B. Petrol 98,33 98,33 -1,27  
Seans Raporu 17:59
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