***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2022 17:24
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Kiralama Ltd.Şti. Oto Kiralama 20000000 200000 TRY 1,00 İştirak
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm 55372220 7700 TRY 0,01 İştirak
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansal Aracılık 45000000 432.003,75 TRY 0,96 İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 1,30 TRY 0,00 İştirak
Şeker International Banking Unit Ltd. Finans 5000000 100 USD 0,00 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054667
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1205
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.036,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,43
|Açılış
|: 1.036,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.038,04
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9344
|17,9425
|% 0,03
|
|Euro
|18,3926
|18,4084
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,7104
|21,8193
|% -0,57
|
|Frank
|18,9534
|19,0675
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7641
|4,7880
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|6,26
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.942
|7.008
|16,00
|
|Yarım
|3.383
|3.426
|8,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.713
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,12
|
|B. Petrol
|98,33
|98,33
|-1,27
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem