***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSekar Oto Kiralama Ltd.Şti. Oto Kiralama 20000000 200000 TRY 1,00 İştirakSeltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm 55372220 7700 TRY 0,01 İştirakŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Finansal Aracılık 45000000 432.003,75 TRY 0,96 İştirakŞeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 1,30 TRY 0,00 İştirakŞeker International Banking Unit Ltd. Finans 5000000 100 USD 0,00 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054667BIST