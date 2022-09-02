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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 14:38
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059622


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BIST En Aktif Hisseler14:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 25,30 18.441.867 % 10,00  
KNFRT 10,57 24.652.771 % 9,99  
HKTM 23,38 44.467.594 % 9,97  
DYOBY 21,06 46.517.383 % 9,97  
ULUSE 142,40 15.323.828 % 9,96  
daha fazla
14:38 Alış Satış %  
Dolar 18,2046 18,2368 % 0,22  
Euro 18,2250 18,2300 % 0,69  
Sterlin 20,9853 21,0905 % 0,24  
Frank 18,4570 18,5682 % 0,03  
Riyal 4,8328 4,8570 % 0,15  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.706 1.706 8,49  
Altın Gr. 999 999 6,34  
Cumhuriyet 6.697 6.798 41,00  
Tam 6.732 6.782 17,00  
Yarım 3.280 3.316 9,00  
Çeyrek 1.645 1.657 4,00  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,12  
Gümüş Gr. 10,47 10,49 0,05  
B. Petrol 93,84 93,84 1,48  
Seans Raporu 14:38
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