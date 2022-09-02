***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 14:38
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059622
BIST
14:403.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 44,58
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
14:4018,2357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,2630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
14:4018,2169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1121
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
14:40999,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,20
|Açılış
|: 999,01
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler14:38
|OYYAT
|25,30
|18.441.867
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|24.652.771
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|44.467.594
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|46.517.383
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|15.323.828
|% 9,96
|
|MTRKS
|47,52
|3.569.275
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,54
|78.728.782
|% -5,84
|
|OSMEN
|31,76
|6.731.968
|% -5,48
|
|PENTA
|392,50
|55.593.449
|% -5,06
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|AKBNK
|12,75
|4.234.601.666
|% 7,59
|
|THYAO
|71,30
|2.857.363.434
|% 0,28
|
|YKBNK
|7,38
|2.479.409.612
|% -2,51
|
|HALKB
|8,37
|1.934.431.313
|% -1,76
|
|GARAN
|23,04
|1.919.811.082
|% 1,41
|
|AKBNK
|12,75
|4.234.601.666
|% 7,59
|
|YKBNK
|7,38
|2.479.409.612
|% -2,51
|
|EKGYO
|4,04
|978.663.391
|% 1,00
|
|HALKB
|8,37
|1.934.431.313
|% -1,76
|
|ISCTR
|8,19
|1.635.637.658
|% 1,87
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2046
|18,2368
|% 0,22
|
|Euro
|18,2250
|18,2300
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,9853
|21,0905
|% 0,24
|
|Frank
|18,4570
|18,5682
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8328
|4,8570
|% 0,15
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|8,49
|
|Altın Gr.
|999
|999
|6,34
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|41,00
|
|Tam
|6.732
|6.782
|17,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|9,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.657
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,47
|10,49
|0,05
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|1,48
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
-
14:53XU100
Endeks 3, 186 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 37 üstünde . İşlem hacmi 39, 088.00 milyon TL de
-
14:53KONKA
Yüzde 5.69 oranında artışla 31.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 844, 629 adet işlem
-
14:51ERBOS
Yüzde 5.06 oranında artışla 120.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 140, 681 adet işlem
-
14:50MARTI
Yüzde 4.76 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 814 adet işlem
-
14:49MRGYO
Yüzde 6.02 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 613, 159 adet işlem