***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2022 15:30
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063565
BIST
15:323.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 9,57
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
15:3218,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
15:3218,2393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0258
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3107
En Düşük
18,1814
15:32977,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,89
|Açılış
|: 977,95
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
980,18
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler15:32
|IZFAS
|3,63
|15.254.938
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,53
|23.064.615
|% 9,97
|
|EMNIS
|56,85
|230.944
|% 9,96
|
|OZRDN
|20,34
|16.019.279
|% 9,95
|
|FRIGO
|5,65
|108.216.592
|% 9,92
|
|NTHOL
|10,73
|16.514.382
|% -9,98
|
|VAKBN
|10,39
|74.348.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.000.253
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.652.983.869
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|56.943.986
|% -9,96
|
|AKBNK
|12,12
|5.311.414.855
|% -5,16
|
|ISCTR
|8,75
|4.958.196.428
|% -4,48
|
|YKBNK
|7,23
|4.486.503.785
|% 2,12
|
|ASELS
|34,94
|4.345.192.504
|% 3,19
|
|GARAN
|21,90
|3.860.745.857
|% -8,60
|
|YKBNK
|7,23
|4.486.503.785
|% 2,12
|
|ISCTR
|8,75
|4.958.196.428
|% -4,48
|
|EKGYO
|4,24
|2.063.015.760
|% 6,53
|
|AKBNK
|12,12
|5.311.414.855
|% -5,16
|
|HALKB
|9,94
|2.652.983.869
|% -9,96
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2742
|18,2861
|% 0,11
|
|Euro
|18,2233
|18,2393
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,7361
|20,8401
|% -0,73
|
|Frank
|18,9162
|19,0302
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8486
|4,8729
|% -0,01
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|-2,68
|
|Altın Gr.
|978
|978
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.620
|6.720
|-66,00
|
|Tam
|6.645
|6.710
|-2,00
|
|Yarım
|3.238
|3.280
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,70
|91,70
|0,84
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:47AYCES
Yüzde 4.45 oranında artışla 71.55 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 473 adet işlem
-
15:45KIMMR
Yüzde 7.72 oranında artışla 10.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 941, 790 adet işlem
-
15:44TMSN
Yüzde 5.64 oranında artışla 69.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 351, 703 adet işlem
-
15:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 33 artarak (% 0.11 ) 2, 994
-
15:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZFAS, FRIGO, OZRDN, ALMAD, EMNIS, MERKO