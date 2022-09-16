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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.09.2022 15:30
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 01.07.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063565


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  0,28% |  9,57
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3.399 En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZFAS 3,63 15.254.938 % 10,00  
ALMAD 3,53 23.064.615 % 9,97  
EMNIS 56,85 230.944 % 9,96  
OZRDN 20,34 16.019.279 % 9,95  
FRIGO 5,65 108.216.592 % 9,92  
daha fazla
15:32 Alış Satış %  
Dolar 18,2742 18,2861 % 0,11  
Euro 18,2233 18,2393 % -0,14  
Sterlin 20,7361 20,8401 % -0,73  
Frank 18,9162 19,0302 % -0,04  
Riyal 4,8486 4,8729 % -0,01  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.662 1.662 -2,68  
Altın Gr. 978 978 -0,11  
Cumhuriyet 6.620 6.720 -66,00  
Tam 6.645 6.710 -2,00  
Yarım 3.238 3.280 -1,00  
Çeyrek 1.624 1.640 -1,00  
Gümüş.Ons 19,06 19,09 -0,10  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,07  
B. Petrol 91,70 91,70 0,84  
Seans Raporu 15:32
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