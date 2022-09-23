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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.09.2022 15:09
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064907


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 145.035.329 % 10,00  
KRPLS 7,37 189.096.863 % 10,00  
ULUSE 143,60 12.323.275 % 9,95  
SOKM 22,80 153.124.331 % 9,93  
MEGAP 3,99 98.786.421 % 9,92  
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15:40 Alış Satış %  
Dolar 18,4097 18,4132 % 0,52  
Euro 17,9673 17,9796 % -0,34  
Sterlin 20,3196 20,4215 % -1,10  
Frank 18,7146 18,8273 % 0,28  
Riyal 4,8777 4,9022 % 0,55  
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15:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.645 -26,62  
Altın Gr. 976 977 -7,30  
Cumhuriyet 6.627 6.727 -9,00  
Tam 6.656 6.750 -12,00  
Yarım 3.243 3.297 -4,00  
Çeyrek 1.627 1.647 -3,00  
Gümüş.Ons 18,93 18,95 -0,70  
Gümüş Gr. 11,30 11,32 -0,26  
B. Petrol 87,69 87,69 -2,77  
Seans Raporu 15:40
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