***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.09.2022 15:09
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064907
BIST
15:403.292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,13
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:4018,4132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0946
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4144
En Düşük
18,3035
15:4017,9796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0617
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:40973,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -10,81
|Açılış
|: 973,08
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ULKER
|21,78
|145.035.329
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.096.863
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.323.275
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.124.331
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.786.421
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.310.937
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.418.631
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.919.096
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.142.895
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.332.252
|% -9,91
|
|THYAO
|71,00
|3.810.743.966
|% -0,42
|
|SASA
|60,20
|2.088.173.014
|% 3,70
|
|SAHOL
|27,32
|1.511.423.213
|% 0,22
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|SISE
|27,26
|1.241.996.828
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.185.104.152
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|814.904.862
|% 5,42
|
|VAKBN
|7,71
|1.313.884.970
|% -0,52
|
|HALKB
|7,69
|1.079.997.959
|% -1,41
|
|DOHOL
|5,32
|715.918.498
|% 1,33
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4097
|18,4132
|% 0,52
|
|Euro
|17,9673
|17,9796
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,3196
|20,4215
|% -1,10
|
|Frank
|18,7146
|18,8273
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8777
|4,9022
|% 0,55
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,62
|
|Altın Gr.
|976
|977
|-7,30
|
|Cumhuriyet
|6.627
|6.727
|-9,00
|
|Tam
|6.656
|6.750
|-12,00
|
|Yarım
|3.243
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,95
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,26
|
|B. Petrol
|87,69
|87,69
|-2,77
|