***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.10.2022 14:28
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 24.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 02.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072191
BIST
14:473.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 68,38
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:4718,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0544
|Açılış
|: 18,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5947
En Düşük
18,5217
14:4718,0710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0747
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:47991,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,59
|Açılış
|: 991,81
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SNGYO
|4,84
|122.904.755
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.200.560
|% 10,00
|
|BTCIM
|36,62
|25.017.349
|% 9,97
|
|CONSE
|6,18
|328.810.055
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|67.120.886
|% 9,94
|
|TKFEN
|31,48
|967.927.140
|% -5,12
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|KZBGY
|17,71
|252.974.908
|% -4,22
|
|SEKFK
|9,98
|9.905.284
|% -4,22
|
|ETYAT
|6,87
|1.156.029
|% -3,78
|
|THYAO
|89,75
|3.099.413.175
|% 1,99
|
|YKBNK
|8,75
|1.952.369.215
|% 4,54
|
|AKBNK
|13,43
|1.731.091.534
|% 3,23
|
|SISE
|29,30
|1.703.875.398
|% 3,02
|
|ISCTR
|8,48
|1.697.561.854
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,75
|1.952.369.215
|% 4,54
|
|EKGYO
|4,21
|894.721.141
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,48
|1.697.561.854
|% 3,16
|
|AKBNK
|13,43
|1.731.091.534
|% 3,23
|
|ODAS
|8,57
|799.404.927
|% 5,28
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5887
|% 0,26
|
|Euro
|18,0699
|18,0766
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7431
|20,8472
|% -1,08
|
|Frank
|18,4502
|18,5613
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9316
|4,9564
|% 0,13
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-1,16
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
15:00GOLTS
Yüzde 5.23 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 202 adet işlem
-
14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 45 artarak (% 1.76 ) 3, 952
-
14:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SNGYO, PENTA
-
14:59XU100
Endeks 3, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 97 üstünde . İşlem hacmi 35, 243.00 milyon TL de
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14:58PGSUS
Yüzde 6.21 oranında artışla 290.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 241, 900 adet işlem