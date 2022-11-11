***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.11.2022 16:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079534
BIST
16:524.489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 22,27
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
16:5218,5349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
16:5219,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,2939
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1457
En Düşük
18,8141
16:521.051,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 8,34
|Açılış
|: 1.051,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler16:52
|BRYAT
|956,30
|193.697.284
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|88.922.689
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.985.852
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.462.651
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|361.248.105
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.282.564
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|48.632.460
|% -9,95
|
|TURGG
|264,10
|35.900.832
|% -9,06
|
|KZBGY
|16,78
|194.057.049
|% -8,61
|
|BALAT
|11,00
|344.625
|% -4,35
|
|THYAO
|112,80
|7.192.035.351
|% -0,53
|
|EREGL
|37,20
|5.715.884.708
|% -0,91
|
|ASELS
|39,50
|5.151.418.735
|% 3,84
|
|PETKM
|14,39
|3.260.136.600
|% -0,62
|
|EKGYO
|5,34
|2.867.299.273
|% -0,74
|
|EKGYO
|5,34
|2.867.299.273
|% -0,74
|
|YKBNK
|9,78
|2.635.862.950
|% 0,10
|
|ODAS
|10,79
|2.704.113.075
|% 8,12
|
|SKBNK
|2,19
|554.700.351
|% -1,79
|
|PETKM
|14,39
|3.260.136.600
|% -0,62
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5293
|18,5349
|% 0,24
|
|Euro
|19,1257
|19,1457
|% 1,56
|
|Sterlin
|21,7686
|21,8778
|% 0,82
|
|Frank
|19,4381
|19,5552
|% 1,92
|
|Riyal
|4,9147
|4,9393
|% 0,23
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|9,59
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,72
|
|Cumhuriyet
|6.957
|7.063
|112,00
|
|Tam
|6.937
|7.061
|43,00
|
|Yarım
|3.369
|3.452
|21,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,87
|12,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|96,32
|96,32
|2,65
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:07IDEAS
Yüzde 7.59 oranında artışla 39.96 lira fiyatla işlem gören hissede 966, 017 adet işlem
-
17:06TEZOL
Yüzde 6.38 oranında artışla 24.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 690, 261 adet işlem
-
17:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 09 kaybederek (% 0.00 ) 4, 884
-
17:04XU100
Endeks 4, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 81, 875.00 milyon TL de
-
17:04UNLU
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 968 adet işlem