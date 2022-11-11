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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.11.2022 16:55
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 16.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 23.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 14.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 04.11.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079534


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BIST En Aktif Hisseler16:52
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRYAT 956,30 193.697.284 % 10,00  
AKENR 4,40 88.922.689 % 10,00  
CELHA 28,60 27.985.852 % 10,00  
VERUS 96,80 54.462.651 % 10,00  
MIATK 107,90 361.248.105 % 9,99  
daha fazla
16:52 Alış Satış %  
Dolar 18,5293 18,5349 % 0,24  
Euro 19,1257 19,1457 % 1,56  
Sterlin 21,7686 21,8778 % 0,82  
Frank 19,4381 19,5552 % 1,92  
Riyal 4,9147 4,9393 % 0,23  
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16:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 9,59  
Altın Gr. 1.051 1.051 7,72  
Cumhuriyet 6.957 7.063 112,00  
Tam 6.937 7.061 43,00  
Yarım 3.369 3.452 21,00  
Çeyrek 1.684 1.725 10,00  
Gümüş.Ons 21,61 21,63 -0,06  
Gümüş Gr. 12,87 12,88 -0,01  
B. Petrol 96,32 96,32 2,65  
Seans Raporu 16:52
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