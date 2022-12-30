***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2022 17:15
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Bankacı ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091532
BIST
17:065.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 65,54
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
17:0618,7141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:0619,9703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0179
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
17:061.097,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.097,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.097,80
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:04
|SANEL
|22,88
|8.775.151
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.350.229
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.289.195
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|99.758.148
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|431.616.722
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|75.575.959
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,92
|396.174.855
|% -6,25
|
|ASELS
|62,95
|8.966.271.140
|% 7,06
|
|THYAO
|142,00
|5.400.651.536
|% -0,21
|
|TUPRS
|533,40
|4.884.729.828
|% 5,31
|
|TCELL
|39,24
|4.562.746.927
|% 2,72
|
|TTKOM
|24,86
|3.963.826.644
|% 7,06
|
|EKGYO
|8,89
|3.896.311.746
|% 3,13
|
|DOHOL
|10,53
|3.571.847.068
|% 3,85
|
|YKBNK
|11,95
|2.499.098.495
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.888.326.655
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,00
|2.465.461.261
|% 0,62
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7104
|18,7206
|% 0,08
|
|Euro
|19,9482
|19,9651
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5007
|22,6135
|% -0,02
|
|Frank
|20,1911
|20,3127
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9656
|4,9905
|% 0,11
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|8,14
|
|Altın Gr.
|1.096
|1.096
|4,35
|
|Cumhuriyet
|7.357
|7.468
|31,00
|
|Tam
|7.398
|7.450
|17,00
|
|Yarım
|3.582
|3.641
|8,00
|
|Çeyrek
|1.797
|1.820
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,44
|14,46
|0,08
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|-0,06
|