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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.04.2023 16:21
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 31.03.2016 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Kredi Komitesi Üyesi (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu)
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 18.03.2021 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş.Genel Müdür Vekili / Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.09.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye
ÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.05.2021 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş.Murahhas Üye Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim kurulu Üyesi /Kredi Komitesi Üyes
AYŞE ZEYNEP KARAHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.10.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi
CANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2022 İcrada Görevli Değil Şeker Finansal Kiralama A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 30.03.2023 İcrada Görevli Değil Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
ALİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.05.2022 İcrada Görevli ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ERDOĞAN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
EMİNE SELİN GÖKTAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Pazarlama Birim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132043


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