***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2023 10:16
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.05.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156651
BIST
13:145.588
En Düşük
|Değişim
|: 3,70%
|| 199,40
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
13:1423,1873
En Yüksek
|Değişim
|: 7,50%
|| 1,6187
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
13:1424,9999
En Yüksek
|Değişim
|: 8,00%
|| 1,8518
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
24,9999
En Düşük
23,1104
13:141.463,54
En Yüksek
|Değişim
|: 7,51%
|| 102,28
|Açılış
|: 1.463,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:10
|DOCO
|2.990,50
|29.500.510
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|116.038.802
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.766
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.947.687
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|466.276.444
|% 9,97
|
|IMASM
|19,65
|521.857.384
|% -9,86
|
|UMPAS
|3,12
|78.221
|% -7,14
|
|MARKA
|10,58
|30.573.729
|% -7,11
|
|OYLUM
|4,46
|146.617.421
|% -7,08
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|THYAO
|172,10
|5.253.205.514
|% 4,05
|
|YKBNK
|12,38
|3.868.143.826
|% 3,60
|
|AKBNK
|18,75
|3.408.277.188
|% 3,94
|
|SISE
|45,32
|3.122.371.059
|% 5,69
|
|KCHOL
|100,40
|2.879.937.293
|% 6,92
|
|YKBNK
|12,38
|3.868.143.826
|% 3,60
|
|EKGYO
|7,79
|2.279.360.911
|% 4,56
|
|ISCTR
|13,52
|2.677.147.365
|% 6,04
|
|AKBNK
|18,75
|3.408.277.188
|% 3,94
|
|KLGYO
|2,97
|389.869.173
|% 3,85
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1586
|23,1633
|% 7,39
|
|Euro
|24,8375
|24,8596
|% 7,39
|
|Sterlin
|28,7461
|28,8903
|% 7,64
|
|Frank
|25,4497
|25,6030
|% 7,55
|
|Riyal
|6,1575
|6,1884
|% 7,40
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|0,80
|
|Altın Gr.
|1.463
|1.463
|101,97
|
|Cumhuriyet
|9.840
|9.988
|605,00
|
|Tam
|9.778
|10.044
|610,22
|
|Yarım
|4.811
|4.902
|275,00
|
|Çeyrek
|2.398
|2.451
|138,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|17,58
|17,61
|1,24
|
|B. Petrol
|76,77
|76,77
|0,48
|