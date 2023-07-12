***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.07.2023 15:15
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 07.06.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
İskontolu Finansman Bonosu 12.07.2023 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170891
BIST
'
17:196.391
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 28,26
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3117
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,37
|67.505.878
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.810.960
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.615.817
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.186.675.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.251.114
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|THYAO
|213,10
|5.697.196.479
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,03
|980.216.063
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1414
|26,1467
|% 0,20
|
|Euro
|29,0389
|29,0483
|% 1,08
|
|Sterlin
|33,8576
|34,0274
|% 0,58
|
|Frank
|29,9772
|30,1578
|% 1,37
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,12
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,47
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.789
|129,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,69
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,79
|