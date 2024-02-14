***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.02.2024 10:12
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
E. Selin GÖKTAN Genel Müdür Yardımcısı 08.03.2023 0212 292 74 10
Kemal ÇAKMAK Mali İşler ve Muhasebe Servis Müdürü 01.05.2008 0212 292 74 10 -216 kemal.cakmak@sekerfactoring.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249410
BIST
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11:218.986
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -8,22
|Açılış
|: 9.015
|
|Önceki Kapanış
|: 8.994
|
8.951
En Yüksek
9.037
11:2130,7421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0363
|Açılış
|: 30,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8500
|
30,8774
En Düşük
30,6453
11:2132,9141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0053
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0200
|
33,1749
En Düşük
32,8746
11:211.964,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.964,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,48
|
1.978,65
En Düşük
1.963,69
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ISYAT
|13,97
|121.813.017
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.434,00
|3.249.390
|% 9,99
|
|BANVT
|136,50
|57.789.978
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|15.264.901
|% 9,98
|
|ULUFA
|11,05
|16.470.622
|% 9,95
|
|SELGD
|47,16
|2.363.754
|% -10,00
|
|UFUK
|154,70
|10.098.760
|% -9,95
|
|EKIZ
|47,64
|1.128.496
|% -6,77
|
|CMENT
|275,25
|517.470
|% -4,84
|
|UMPAS
|11,00
|413.974
|% -4,35
|
|GUBRF
|204,40
|4.997.976.580
|% 3,34
|
|THYAO
|283,25
|3.456.993.554
|% 0,71
|
|TUPRS
|164,00
|2.109.573.560
|% 2,12
|
|REEDR
|48,18
|1.542.068.208
|% 1,77
|
|EREGL
|45,94
|1.463.391.778
|% -0,39
|
|ZOREN
|5,27
|971.552.219
|% -2,77
|
|ADESE
|2,81
|225.050.347
|% -1,40
|
|EKGYO
|10,67
|625.358.972
|% -0,37
|
|KLGYO
|5,29
|300.979.260
|% -1,12
|
|HEKTS
|20,20
|1.022.998.850
|% 1,10
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7368
|30,7456
|% 0,13
|
|Euro
|32,9045
|32,9138
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4737
|38,6666
|% -0,17
|
|Frank
|34,5008
|34,7087
|% 0,11
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,93
|21,96
|% 0,66
|
|Platin
|874,20
|875,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|858,72
|864,09
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,96
|82,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,29
|1.987,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:17
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11:34GRNYO
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YONGA, ISYAT, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında