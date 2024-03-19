***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.03.2024 17:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2024
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2016 Bağımsız Üye Değil
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2024
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.09.2020 Evet Bağımsız Üye Değil
CANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2022 Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2024
ALİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.05.2022 İcrada Görevli ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260272
BIST
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18:058.930
En Düşük
|Değişim
|: 2,43%
|| 211,77
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.934
18:0532,3475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0672
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
18:0535,1744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0083
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0472
18:052.240,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,38
|Açılış
|: 2.240,15
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
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2.254,55
En Düşük
2.232,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|7,26
|12.589.878
|% 10,00
|
|TURGG
|775,50
|57.515.961
|% 10,00
|
|SODSN
|233,20
|14.501.407
|% 10,00
|
|TMSN
|162,80
|634.860.413
|% 10,00
|
|DERIM
|29,70
|9.416.782
|% 10,00
|
|SUMAS
|531,00
|9.811.957
|% -10,00
|
|ARTMS
|53,15
|2.037.378.415
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|752.892.338
|% -9,97
|
|BEGYO
|5,85
|241.237.115
|% -9,86
|
|BJKAS
|66,00
|536.829.542
|% -9,84
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 3,63
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 5,15
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 6,28
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 4,26
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 7,17
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3420
|32,3475
|% 0,21
|
|Euro
|35,1633
|35,1744
|% -0,02
|
|Sterlin
|42,1617
|42,3731
|% -0,13
|
|Frank
|37,3354
|37,5225
|% -0,07
|
|Riyal
|8,8439
|8,8882
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,91
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|894,36
|896,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,24
|987,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,50
|87,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.155,42
|2.155,83
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58SELEC
Yüzde 5.23 oranında artışla 57.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 046, 293 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 64 artarak (% 2.35 ) 7, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKYLP, SODSN, SELVA, DESPC, KLGYO, CASA, MMCAS, PKART, TMSN, NETAS
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17:57
SKYLP, PSDTC, ACSEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
IZINV, TURSG, PRZMA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında