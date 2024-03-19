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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.03.2024 17:19
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2024
Emin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2016 Bağımsız Üye Değil
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2024
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.09.2020 Evet Bağımsız Üye Değil
CANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2022 Evet Bağımsız Üye Değil
HÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 19.03.2024
ALİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.05.2022 İcrada Görevli ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260272


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