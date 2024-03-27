***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 19.03.2024 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. Yönetim Kurulu BaşkanıEmin Erdem Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2016 İcrada Görevli Şekerbank T.A.Ş. Murahhas Üye Şeker GYO Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiAYŞE AYBALA ŞİMŞEK GALPIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2024 İcrada Görevli Değil Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ÜyesiMUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.09.2020 İcrada Görevli - - Evet Bağımsız Üye Değil İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu ÜyeCANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 21.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 19.03.2024 İcrada Görevli - Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı , Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiALİ ERDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.05.2022 İcrada Görevli Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Genel Müdür / Yönetim Kurulu ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ERDOĞAN Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Genel Müdür YardımcısıEMİNE SELİN GÖKTAN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Faktoring A.Ş. Pazarlama Birim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263194BIST