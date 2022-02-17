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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

17.02.2022 23:27
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002651


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TUCLK 12,95 14.636.132 % 0,00  
TMPOL 16,65 13.626.330 % 0,00  
YGGYO 21,12 408.815 % 0,00  
YAYLA 2,95 7.730.177 % 0,00  
VERUS 51,90 23.900.099 % 0,00  
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Dolar 13,6232 13,6296 % 0,35  
Euro 15,4874 15,5062 % 0,32  
Sterlin 18,4860 18,5787 % 0,25  
Frank 14,7235 14,8122 % 0,16  
Riyal 3,6188 3,6370 % 0,29  
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Altın Ons 1.891 1.892 -7,06  
Altın Gr. 828 828 -1,27  
Cumhuriyet 5.497 5.580 85,00  
Tam 5.470 5.606 83,36  
Yarım 2.644 2.712 40,32  
Çeyrek 1.326 1.356 20,16  
Gümüş.Ons 23,93 23,95 0,11  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 0,07  
B. Petrol 92,73 92,73 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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