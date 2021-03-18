***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.03.2021 17:10
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT, Nariman ZHARKINBAYEV, Umut ÜLBEGİ , Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAN seçilmiştir.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:
Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji geliştirmeden Sorumlu)
Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
Umut ÜLBEGİ : Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Kredi Komitesi Üyesi
Hikmet Aydın SİMİT :Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919041
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