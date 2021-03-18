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***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

18.03.2021 17:10



***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

     Şirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT, Nariman ZHARKINBAYEV, Umut ÜLBEGİ  , Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAN seçilmiştir.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:
Emin ERDEM                        : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji geliştirmeden Sorumlu)                                          
Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
Umut ÜLBEGİ                       : Yönetim Kurulu Üyesi  / Genel Müdür / Kredi Komitesi Üyesi
Hikmet Aydın SİMİT            :Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919041


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