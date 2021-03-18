***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.03.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine Emin ERDEM, Hikmet Aydın SİMİT, Nariman ZHARKINBAYEV, Umut ÜLBEGİ , Mustafa ŞAHİN ve Ayşe Zeynep KARAHAN seçilmiştir.Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji geliştirmeden Sorumlu)Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi ÜyesiUmut ÜLBEGİ : Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür / Kredi Komitesi ÜyesiHikmet Aydın SİMİT :Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919041BIST