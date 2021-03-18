***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 18.03.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ahmet Hakan EKEN'nin Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği sona ermiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nariman ZHARKINBAYEV seçilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919042BIST