***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.03.2022 17:23
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN, Çetin AYDIN ve Canan AYDINOL seçilmiştir.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.
Görev Dağılımı:
Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Genel Müdür Vekili ve Kredi Komitesi Üyesi (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu
Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
Çetin AYDIN : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
Mustafa ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011780
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