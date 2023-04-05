***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.04.2023 16:20
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN, Canan AYDINOL ve Burak Latif LATİFOĞLU seçilmiştir.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.
Görev Dağılımı:
Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Kredi Komitesi Üyesi (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu)
Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
Çetin AYDIN : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
Burak Latif LATİFOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
Mustafa ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132041
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
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|Önceki Kapanış
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5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 19,5950
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|Önceki Kapanış
|: 19,6450
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En Düşük
19,2018
18:0521,1672
En Yüksek
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|Açılış
|: 21,4300
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|Önceki Kapanış
|: 21,4000
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21,2404
En Düşük
21,0407
18:051.249,80
En Yüksek
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|: 0,08%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.249,80
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|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
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1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2439
|19,2513
|% 0,20
|
|Euro
|21,1168
|21,1658
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,9203
|24,0402
|% -0,14
|
|Frank
|21,1921
|21,3198
|% 0,31
|
|Riyal
|5,1153
|5,1409
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.019
|-1,26
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.249
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.482
|8.559
|-23,00
|
|Yarım
|4.143
|4.188
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.094
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,39
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,78
|84,78
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
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17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
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17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR