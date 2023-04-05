***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.03.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBAYEV, Çetin AYDIN, Mustafa ŞAHİN, Ayşe Zeynep KARAHAN, Canan AYDINOL ve Burak Latif LATİFOĞLU seçilmiştir.Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.Görev Dağılımı:Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Kredi Komitesi Üyesi (Kamu ve Özel Kesim İletişimi, Strateji Geliştirmeden Sorumlu)Nariman ZHARKINBAYEV : Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi ÜyesiÇetin AYDIN : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi ÜyesiBurak Latif LATİFOĞLU : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi ÜyesiMustafa ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132041BIST