***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
27.03.2024 16:16
***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hasan Basri GÖKTAN, Emin ERDEM, A.Aybala ŞİMŞEK GALPIN, Hüseyin ÜST, Mustafa ŞAHİN, ve Canan AYDINOL seçilmiştir.
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.
Görev Dağılımı:
Dr.Hasan Basri GÖKTAN :Yönetim Kurulu Başkanı
Emin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi Üyesi
Hüseyin ÜST : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi Üyesi
Mustafa ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263193
BIST