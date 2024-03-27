***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFA*** ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Hasan Basri GÖKTAN, Emin ERDEM, A.Aybala ŞİMŞEK GALPIN, Hüseyin ÜST, Mustafa ŞAHİN, ve Canan AYDINOL seçilmiştir.Yönetim Kuruluna seçilen üyeler arasındaki görev dağılımının aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar verilmiştir.Görev Dağılımı:Dr.Hasan Basri GÖKTAN :Yönetim Kurulu BaşkanıEmin ERDEM : Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Kredi Komitesi ÜyesiHüseyin ÜST : Yönetim Kurulu Üyesi / Kredi Komitesi ÜyesiMustafa ŞAHİN : Yönetim Kurulu Üyesi / İç Denetim ve Finansal Raporlamalardan Sorumlu Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263193BIST