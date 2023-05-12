***SEKFA* *VAKBN* *TERA* *QNBFB* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
12.05.2023 17:40
***SEKFA******VAKBN******TERA******QNBFB******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFA, QNBFB, VAKBN, TERA, TATGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH72315 25.000.000 12.05.2023 12.07.2023 16.05.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62328 128.000.000 12.05.2023 23.06.2023 16.05.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB82311 46.751.539 12.05.2023 11.08.2023 16.05.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA72316 110.000.000 12.05.2023 07.07.2023 16.05.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTATK52413 116.350.000 12.05.2023 17.05.2024 16.05.2023
İlgili Şirketler [SEKFA, QNBFB, VAKBN, TERA, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151038
BIST