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***SEKFA* *VAKBN* *TERA* *QNBFB* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.05.2023 17:40
***SEKFA* *VAKBN* *TERA* *QNBFB* *TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***SEKFA******VAKBN******TERA******QNBFB******TATGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [SEKFA, QNBFB, VAKBN, TERA, TATGD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH72315 25.000.000 12.05.2023 12.07.2023 16.05.2023
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK62328 128.000.000 12.05.2023 23.06.2023 16.05.2023
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB82311 46.751.539 12.05.2023 11.08.2023 16.05.2023
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERA72316 110.000.000 12.05.2023 07.07.2023 16.05.2023
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSTATK52413 116.350.000 12.05.2023 17.05.2024 16.05.2023


İlgili Şirketler [SEKFA, QNBFB, VAKBN, TERA, TATGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151038


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Cumhuriyet 9.676 9.823 167,00  
Tam 9.608 9.894 121,97  
Yarım 4.772 4.977 113,00  
Çeyrek 2.378 2.474 49,00  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 -0,31  
Gümüş Gr. 15,06 15,08 -0,13  
B. Petrol 74,34 74,34 -0,64  
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