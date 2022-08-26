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***SEKFK* *AKFK* *AKSGY* *TEBCE* *YKBNK* *ORFIN* *FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

26.08.2022 17:35
***SEKFK* *AKFK* *AKSGY* *TEBCE* *YKBNK* *ORFIN* *FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira S


***SEKFK******AKFK******AKSGY******TEBCE******YKBNK******ORFIN******FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TEBCE, AKSGY, ORFIN, FIBAF, YKBNK, SEKFK, AKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- TEB Finansman A.Ş. TEBCE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTBTF82316 228.500.000 26.08.2022 23.08.2023 31.08.2022
- Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. AKSGY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAIGY22315 173.500.000 26.08.2022 17.02.2023 31.08.2022
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN32421 83.500.000 26.08.2022 04.03.2024 31.08.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK22310 40.000.000 26.08.2022 22.02.2023 31.08.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFKK2224 175.000.000 26.08.2022 24.11.2022 31.08.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK12312 467.750.000 26.08.2022 13.01.2023 31.08.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKE2234 58.000.000 26.08.2022 25.10.2022 31.08.2022
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK22312 225.000.000 26.08.2022 10.02.2023 31.08.2022


İlgili Şirketler [TEBCE, AKSGY, ORFIN, FIBAF, YKBNK, SEKFK, AKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058611


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Çeyrek 1.661 1.678 -16,00  
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