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***SEKFK* *AKFK* *VAKVK* *VESTL* *QNBFL* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

12.04.2023 17:52
***SEKFK* *AKFK* *VAKVK* *VESTL* *QNBFL* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***SEKFK******AKFK******VAKVK******VESTL******QNBFL******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFL, NURVK, SEKFK, AKFK, VAKVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. QNBFL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFFKR82328 125.000.000 12.04.2023 09.08.2023 14.04.2023
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2340 100.000.000 12.04.2023 11.10.2023 14.04.2023
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFK62310 80.000.000 12.04.2023 14.06.2023 14.04.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFKE2317 50.000.000 12.04.2023 06.10.2023 14.04.2023
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK72328 400.000.000 12.04.2023 26.07.2023 14.04.2023
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVSTL82314 230.000.000 12.04.2023 25.08.2023 14.04.2023


İlgili Şirketler [QNBFL, NURVK, SEKFK, AKFK, VAKVK, VESTL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136990


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MARKA 23,98 13.617.499 % 10,00  
BURVA 33,66 20.630.683 % 10,00  
KRGYO 18,26 14.973.304 % 10,00  
EDIP 8,59 31.127.174 % 9,99  
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Altın Gr. 1.246 1.246 2,73  
Cumhuriyet 8.514 8.642 27,00  
Tam 8.560 8.635 18,00  
Yarım 4.181 4.225 8,00  
Çeyrek 2.090 2.113 5,00  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,19  
Gümüş Gr. 15,64 15,66 0,11  
B. Petrol 86,93 86,93 1,32  
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