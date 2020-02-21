***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.02.2020 16:08
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
28/10/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK62013
Nominal Değer (TL)
43.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/02/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/02/2020
Vadesi (Gün)
117
İtfa Tarihi
17/06/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820846
BIST
16:40116.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.201,82
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
16:406,1208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,1240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
16:406,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
16:40323,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 5,64
|Açılış
|: 323,36
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,60
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,12
|79.467.793
|% 17,28
|
|DGGYO
|6,63
|38.344.084
|% 16,52
|
|ESCOM
|3,12
|8.236.650
|% 14,71
|
|ARDYZ
|15,00
|16.933.579
|% 13,72
|
|KOZAA
|12,70
|628.013.042
|% 12,99
|
|MIPAZ
|3,07
|156.791.433
|% -13,76
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|HATEK
|8,51
|13.147.185
|% -8,20
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|TSPOR
|5,87
|87.464.693
|% -5,78
|
|THYAO
|14,43
|1.600.765.835
|% 0,42
|
|ASELS
|28,74
|1.039.281.534
|% 1,34
|
|KOZAA
|12,70
|628.013.042
|% 12,99
|
|IPEKE
|9,90
|611.548.871
|% 7,49
|
|HALKB
|6,84
|476.296.676
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,55
|353.725.449
|% 1,31
|
|ODAS
|2,11
|395.945.534
|% 2,93
|
|KRDMD
|2,76
|474.031.811
|% 1,85
|
|ALBRK
|1,54
|219.205.200
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|167.614.000
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8956
|7,9352
|% 0,76
|
|Frank
|6,2119
|6,2493
|% 0,59
|
|Riyal
|1,6277
|1,6358
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.646
|25,66
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,67
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|46,99
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,73
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,37
|
|Gümüş.Ons
|18,55
|18,60
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,05
|
|B. Petrol
|58,45
|58,45
|-0,86
|
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