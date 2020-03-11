SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması

BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|157.882.407
|% 19,90
|ECILC
|3,99
|228.786.743
|% 19,82
|RTALB
|2,30
|41.815.108
|% 19,79
|SELEC
|7,31
|112.957.205
|% 18,86
|ECZYT
|10,87
|112.903.454
|% 18,28
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9955
|8,0356
|% 0,86
|Frank
|6,6061
|6,6459
|% 1,27
|Riyal
|1,6448
|1,6530
|% 0,56
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
Seans Raporu
- 17:04XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1074, 68 kaybederek (% -0.88 ) 120, 921
- 17:04 BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DEVA, ECILC
- 17:04XU100 Endeks 100, 011 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 04 altında . İşlem hacmi 7, 544.00 milyon TL de
- 17:04KRDMB Yüzde -5.41 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 169, 775 adet işlem
- 17:03KFEIN Yüzde -4.44 oranında düşüşle 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 258, 544 adet işlem