***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
17.04.2020 11:18
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK72053
Nominal Değer (TL)
32.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
17/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/04/2020
Vadesi (Gün)
77
İtfa Tarihi
03/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838858
BIST
14:0698.721
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 2.471,68
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.749
En Düşük
97.601
14:066,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:067,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:06373,33
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -10,44
|Açılış
|: 373,33
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.475.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|18.024.288
|% 9,99
|
|AYCES
|17,54
|550.119
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|10.281.831
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,35
|1.148.961.335
|% 2,86
|
|THYAO
|10,54
|586.086.654
|% 3,74
|
|GARAN
|8,55
|512.939.399
|% 3,64
|
|ASELS
|27,38
|484.870.365
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,84
|427.318.942
|% 3,36
|
|KARSN
|1,46
|158.766.221
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.267.727
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,01
|184.594.252
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|84.877.188
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,84
|427.318.942
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5385
|8,5814
|% -1,00
|
|Frank
|7,0630
|7,1055
|% -0,91
|
|Riyal
|1,8258
|1,8349
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,70
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
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