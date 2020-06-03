***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
03.06.2020 18:01
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/04/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK92010
Nominal Değer (TL)
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/06/2020
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
09/09/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848840
BIST
17:50109.059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 961,41
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:506,7365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0313
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:507,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0607
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:50367,37
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -4,76
|Açılış
|: 367,37
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|DENCM
|8,36
|25.055.023
|% 10,00
|
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.044.964
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.571.516
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.754.350
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,81
|5.222.412
|% -7,68
|
|GARAN
|8,22
|1.465.872.783
|% 1,99
|
|ASELS
|31,90
|933.376.873
|% -2,21
|
|EKGYO
|1,67
|647.752.711
|% -2,34
|
|THYAO
|12,55
|639.353.287
|% -0,48
|
|AEFES
|19,64
|547.094.879
|% 6,05
|
|EKGYO
|1,67
|647.752.711
|% -2,34
|
|ODAS
|2,09
|375.236.062
|% 5,03
|
|GARAN
|8,22
|1.465.872.783
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|301.735.741
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|143.780.815
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4543
|8,4967
|% 0,87
|
|Frank
|6,9796
|7,0217
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7901
|1,7991
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
|
|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
|
|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,01
|39,01
|-0,56
|