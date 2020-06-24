***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
24.06.2020 17:31
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFKE2010
Nominal Değer (TL)
35.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/06/2020
Vadesi (Gün)
121
İtfa Tarihi
23/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852682
BIST
17:40114.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -924,79
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
17:406,8543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0087
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:407,7272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:40390,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 390,63
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.949.500
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.920.676
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|245.776.060
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.982.065
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|84.270.459
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.651.598
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,10
|3.223.776.042
|% 4,73
|
|GARAN
|8,22
|966.395.477
|% -2,84
|
|PETKM
|4,22
|949.725.241
|% 1,93
|
|GUSGR
|4,74
|843.872.339
|% 3,72
|
|KARSN
|2,72
|681.167.688
|% -0,37
|
|KRDMD
|3,10
|3.223.776.042
|% 4,73
|
|CEMAS
|1,43
|436.949.500
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.212.763
|% 9,88
|
|ODAS
|2,20
|575.507.909
|% 1,38
|
|KARSN
|2,72
|681.167.688
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5128
|8,5554
|% -0,39
|
|Frank
|7,2046
|7,2480
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,51
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,43
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.544
|5,20
|
|Tam
|2.594
|2.608
|5,40
|
|Yarım
|1.264
|1.276
|2,60
|
|Çeyrek
|634
|639
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-1,36
|
Seans Raporu
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17:54IZMDC
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