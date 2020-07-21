***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.07.2020 16:38
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFKK2038
Nominal Değer (TL)
26.914.700
Vade Başlangıç Tarihi
21/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/07/2020
Vadesi (Gün)
108
İtfa Tarihi
06/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860793
BIST
18:00118.214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -1.066,39
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:006,8440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0141
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8355
18:007,8678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8711
En Düşük
7,8233
18:00404,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,77
|Açılış
|: 404,46
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.747.696
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.190.996
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.383.416
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.138.630
|% -10,00
|
|FMIZP
|72,50
|121.654.020
|% -9,99
|
|KUTPO
|46,04
|130.273.659
|% -9,99
|
|CELHA
|12,77
|7.043.841
|% -8,66
|
|DITAS
|27,70
|5.565.947
|% -7,97
|
|GARAN
|7,95
|2.344.679.898
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,27
|1.186.924.469
|% -1,30
|
|AFYON
|4,64
|1.001.160.024
|% 7,41
|
|TCELL
|16,40
|888.518.898
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,30
|846.949.993
|% -2,21
|
|EKGYO
|2,27
|1.186.924.469
|% -1,30
|
|ADESE
|2,55
|769.338.807
|% 1,59
|
|GARAN
|7,95
|2.344.679.898
|% 0,63
|
|GSDHO
|2,35
|677.819.226
|% 4,91
|
|TSKB
|1,27
|351.316.374
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7023
|8,7459
|% 0,55
|
|Frank
|7,2851
|7,3290
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8203
|1,8295
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,69
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.648
|24,60
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,20
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,40
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59ECZYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 440 adet işlem
-
17:58ORGE
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 538, 209 adet işlem
-
17:57OYLUM
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 024, 549 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 117, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 22, 526.00 milyon TL de
-
17:56AKSA
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 613 adet işlem