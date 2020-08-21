***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
21.08.2020 17:34
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK92036
Nominal Değer (TL)
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
21/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
25/08/2020
Vadesi (Gün)
35
İtfa Tarihi
25/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870690
BIST
18:051.110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -16,92
|Açılış
|: 1.133
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.141
En Düşük
1.107
18:057,3182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3530
|
7,3533
En Düşük
7,1952
18:058,6212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7168
En Düşük
8,4895
18:05455,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,18
|Açılış
|: 455,77
|
|Önceki Kapanış
|: 456,95
|
460,26
En Düşük
443,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|12,32
|19.035.879
|% 10,00
|
|TKURU
|88,10
|3.894.733
|% 9,99
|
|DERAS
|9,04
|15.824.169
|% 9,98
|
|DGGYO
|11,73
|52.232.170
|% 9,93
|
|ALKA
|14,72
|57.087.678
|% 9,93
|
|TLMAN
|15,68
|70.135.075
|% -9,99
|
|TGSAS
|7,84
|5.173.467
|% -9,99
|
|MZHLD
|15,61
|355.234
|% -9,98
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|TRCAS
|3,34
|190.461.901
|% -9,97
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|TUPRS
|82,90
|4.918.704.209
|% -9,89
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|RTALB
|57,30
|1.291.379.004
|% 9,35
|
|AKBNK
|5,07
|1.086.201.397
|% -0,20
|
|PETKM
|4,19
|6.772.597.137
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,95
|829.956.194
|% -3,94
|
|YKBNK
|2,15
|714.737.700
|% -0,46
|
|ZOREN
|2,62
|950.053.331
|% -9,97
|
|GARAN
|7,08
|1.818.139.737
|% -0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3138
|7,3182
|% 0,28
|
|Euro
|8,6033
|8,6212
|% -0,43
|
|Sterlin
|9,5460
|9,5939
|% -0,73
|
|Frank
|7,9766
|8,0246
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9435
|1,9533
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-12,59
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|12,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,47
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,52
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,26
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,13
|
|B. Petrol
|43,77
|43,77
|-1,11
|