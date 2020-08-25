***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
25.08.2020 17:43
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/07/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFSKFK92044
Nominal Değer (TL)
5.057.000
Vade Başlangıç Tarihi
25/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
27/08/2020
Vadesi (Gün)
31
İtfa Tarihi
25/09/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871129
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -16,28
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.083
18:057,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4072
En Düşük
7,3558
18:058,7506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0527
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7672
En Düşük
8,6716
18:05457,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 457,06
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
455,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|14,30
|4.239.270
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|10.377.859
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.688.482
|% 9,99
|
|RALYH
|12,67
|23.858.732
|% 9,98
|
|SERVE
|7,85
|1.706.936
|% 9,94
|
|ARTI
|2,12
|852.206
|% -9,79
|
|BURVA
|54,10
|1.883.449
|% -8,31
|
|MAALT
|84,40
|38.713.147
|% -7,96
|
|EMKEL
|3,04
|103.507.841
|% -7,88
|
|HALKS
|3,34
|219.886
|% -7,73
|
|THYAO
|11,20
|1.786.714.516
|% 1,08
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|SASA
|16,10
|1.362.811.188
|% 8,05
|
|GARAN
|6,77
|924.777.449
|% -2,73
|
|TUPRS
|82,85
|843.906.137
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,88
|724.104.615
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,06
|783.516.798
|% -3,74
|
|PETKM
|4,11
|1.440.087.134
|% -0,72
|
|GSRAY
|2,87
|689.253.608
|% -1,71
|
|BJKAS
|2,99
|549.644.715
|% -5,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4020
|7,4047
|% 0,37
|
|Euro
|8,7434
|8,7506
|% 0,61
|
|Sterlin
|9,6953
|9,7439
|% 0,86
|
|Frank
|8,1122
|8,1611
|% 0,63
|
|Riyal
|1,9681
|1,9780
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-10,46
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|46,38
|46,38
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:58YUNSA
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 181, 333 adet işlem
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17:57EMKEL
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -2.21 ) 1, 230
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17:56XU100
Endeks 1, 087 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 95 altında . İşlem hacmi 16, 268.00 milyon TL de
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17:56NIBAS
Yüzde -5.12 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 372 adet işlem