***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
27.10.2021 16:49
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
SEKER FIN. KIR. XKURY 28/10/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972846
BIST
16:581.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:589,5137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0220
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:5811,0788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0118
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:58548,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,23
|Açılış
|: 548,71
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:58
|JANTS
|64,50
|298.288.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|78.552.561
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.406.302
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|79.016.322
|% 9,64
|
|ATATP
|39,24
|34.266.746
|% 9,00
|
|BIOEN
|25,02
|373.655.263
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,25
|195.035.032
|% -5,17
|
|IZTAR
|23,26
|5.540.135
|% -4,98
|
|BERA
|9,71
|243.011.312
|% -4,80
|
|GARAN
|9,48
|2.226.119.635
|% 2,60
|
|THYAO
|14,83
|1.127.105.593
|% 0,88
|
|EREGL
|19,58
|1.070.043.977
|% -2,10
|
|AKBNK
|5,77
|863.503.177
|% 3,41
|
|ASELS
|16,51
|846.131.283
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,66
|807.285.445
|% 2,31
|
|GARAN
|9,48
|2.226.119.635
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|322.691.173
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,77
|863.503.177
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,64
|335.267.663
|% -0,75
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5108
|9,5137
|% -0,23
|
|Euro
|11,0720
|11,0788
|% 0,11
|
|Sterlin
|13,0236
|13,0889
|% -0,52
|
|Frank
|10,3233
|10,3855
|% -0,07
|
|Riyal
|2,5268
|2,5394
|% -0,36
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-4,99
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.618
|3.673
|8,00
|
|Tam
|3.599
|3.689
|8,37
|
|Yarım
|1.739
|1.785
|4,05
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,84
|
Seans Raporu
16:58
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