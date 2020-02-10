***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 16:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818073
BIST
16:37118.221
En Yüksek
|Değişim
|: -2,31%
|| -2.794,24
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
16:376,0197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,0170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0214
En Düşük
5,9746
16:376,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,5880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
16:37304,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,79
|Açılış
|: 304,53
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
304,57
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|9,59
|47.043.653
|% 8,98
|
|ALCTL
|17,86
|61.663.711
|% 8,37
|
|KRTEK
|3,88
|11.763.515
|% 7,18
|
|ATLAS
|1,80
|23.577.701
|% 7,14
|
|ESCOM
|3,13
|1.134.754
|% 6,10
|
|LINK
|28,24
|3.362.369
|% -15,20
|
|DOKTA
|46,30
|58.580.296
|% -14,97
|
|GYHOL
|25,38
|8.701.743
|% -13,08
|
|IZTAR
|2,89
|797.396
|% -12,69
|
|BURVA
|14,50
|144.435
|% -11,04
|
|THYAO
|14,05
|1.780.491.744
|% -2,90
|
|TSPOR
|3,46
|790.736.987
|% 9,15
|
|PETKM
|3,96
|528.977.514
|% -3,65
|
|ASELS
|23,98
|497.363.029
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,83
|475.692.818
|% -3,41
|
|IHLGM
|1,23
|345.618.269
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|790.736.987
|% 9,15
|
|EKGYO
|1,64
|348.546.659
|% -2,38
|
|KRDMD
|2,83
|475.692.818
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|353.529.661
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7625
|7,8015
|% 0,44
|
|Frank
|6,1324
|6,1693
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5997
|1,6077
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|3,09
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.044
|3,00
|
|Tam
|2.005
|2.055
|4,29
|
|Yarım
|969
|994
|2,08
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,20
|54,20
|-0,25
|