***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2020 10:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821384
BIST
15:23114.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 85,42
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:236,1376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:236,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:23325,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,98
|Açılış
|: 325,20
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,03
|35.160.443
|% 18,84
|
|OYAYO
|2,56
|35.850.139
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,10
|130.311.391
|% 13,89
|
|ALGYO
|16,60
|151.476.751
|% 12,78
|
|MIPAZ
|3,30
|184.989.009
|% 12,24
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|JANTS
|60,30
|8.137.379
|% -6,94
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|TURGG
|49,66
|4.273.385
|% -6,12
|
|THYAO
|13,59
|2.341.851.415
|% -1,95
|
|ASELS
|29,24
|1.077.755.819
|% 2,17
|
|KRDMD
|2,81
|521.823.495
|% -0,71
|
|ODAS
|2,20
|357.208.301
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,73
|292.984.244
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,81
|521.823.495
|% -0,71
|
|THYAO
|13,59
|2.341.851.415
|% -1,95
|
|ODAS
|2,20
|357.208.301
|% 0,92
|
|CEMAS
|1,30
|140.413.828
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|118.904.796
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9442
|7,9840
|% 0,81
|
|Frank
|6,2561
|6,2938
|% 0,54
|
|Riyal
|1,6327
|1,6409
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-12,97
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-52,00
|
|Tam
|2.147
|2.200
|-53,07
|
|Yarım
|1.038
|1.064
|-25,68
|
|Çeyrek
|520
|532
|-12,83
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,38
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|-0,36
|