***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 10:21
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829716
BIST
10:0987.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -181,03
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
86.856
10:096,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4408
En Düşük
6,4177
10:097,1714
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0215
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
10:09308,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -5,10
|Açılış
|: 308,34
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|RTALB
|3,22
|14.150.465
|% 7,33
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|CRFSA
|4,86
|734.447
|% -10,00
|
|KAPLM
|3,78
|24.707
|% -10,00
|
|MTRYO
|3,78
|4.158
|% -10,00
|
|UZERB
|1,80
|49.216
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|11.645
|% -10,00
|
|ASELS
|22,58
|64.906.153
|% -1,48
|
|THYAO
|7,98
|63.992.512
|% -3,04
|
|GARAN
|8,23
|41.547.898
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,02
|20.276.251
|% -0,49
|
|HALKB
|4,93
|14.746.973
|% -0,40
|
|YKBNK
|2,02
|20.276.251
|% -0,49
|
|TSKB
|0,89
|7.363.305
|% 1,14
|
|KARSN
|1,28
|10.412.254
|% 0,79
|
|THYAO
|7,98
|63.992.512
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,82
|6.779.084
|% -4,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8460
|7,8853
|% -0,31
|
|Frank
|6,7536
|6,7942
|% -0,18
|
|Riyal
|1,7103
|1,7189
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|-30,20
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,39
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,73
|12,76
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|30,65
|30,65
|0,60
|