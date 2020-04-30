***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:19
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841559
BIST
15:5399.451
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -2.144,20
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
15:536,9908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
15:537,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0289
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:53383,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,57
|Açılış
|: 383,47
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.050.403
|% 9,94
|
|RTALB
|22,38
|82.834.151
|% 9,92
|
|EKIZ
|9,76
|4.725.158
|% 9,91
|
|TACTR
|4,68
|1.887.940
|% 9,86
|
|DEVA
|16,20
|16.458.034
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.325.925
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|GYHOL
|18,38
|8.576.888
|% -9,99
|
|GARAN
|8,25
|1.166.332.687
|% -1,90
|
|THYAO
|10,48
|537.358.036
|% -1,32
|
|ASELS
|26,68
|482.338.458
|% -2,63
|
|PETKM
|3,51
|424.806.314
|% -2,50
|
|AFYON
|2,54
|350.724.490
|% 0,00
|
|ADESE
|1,41
|219.962.508
|% -8,44
|
|GARAN
|8,25
|1.166.332.687
|% -1,90
|
|AFYON
|2,54
|350.724.490
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,04
|133.088.944
|% -3,70
|
|PETKM
|3,51
|424.806.314
|% -2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7157
|8,7595
|% 0,87
|
|Frank
|7,1657
|7,2089
|% 0,81
|
|Riyal
|1,8557
|1,8650
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-6,43
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,91
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.523
|10,80
|
|Tam
|2.530
|2.585
|11,00
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|5,40
|
|Çeyrek
|618
|632
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|26,48
|26,48
|2,26
|