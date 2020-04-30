***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:55
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841697
BIST
15:44100.284
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -1.311,04
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
100.280
15:446,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0408
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
15:447,6009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0416
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
15:44382,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,51
|Açılış
|: 382,19
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|29.744.820
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|25.009.075
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.328.711
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.934.391
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.324.306
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.448.346
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.236.665
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.075.227.827
|% -0,83
|
|THYAO
|10,60
|487.570.530
|% -0,19
|
|ASELS
|27,00
|447.960.037
|% -1,46
|
|PETKM
|3,55
|401.069.674
|% -1,39
|
|AFYON
|2,59
|335.768.453
|% 1,97
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,59
|335.768.453
|% 1,97
|
|GARAN
|8,34
|1.075.227.827
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,05
|123.225.024
|% -2,78
|
|PETKM
|3,55
|401.069.674
|% -1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7135
|8,7572
|% 0,84
|
|Frank
|7,1617
|7,2048
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8552
|1,8645
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,37
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.518
|5,60
|
|Tam
|2.525
|2.580
|5,70
|
|Yarım
|1.230
|1.261
|2,80
|
|Çeyrek
|617
|631
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|14,95
|15,00
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,27
|26,27
|2,05
|
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