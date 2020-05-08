***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 10:17
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843551
BIST
11:3798.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 293,21
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
11:377,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
11:377,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
11:37392,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 392,96
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.694.598
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.467.991
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.053.212
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,10
|84.095
|% -7,62
|
|BURVA
|18,24
|1.176.033
|% -5,49
|
|MARKA
|1,33
|5.609.866
|% -5,00
|
|ULAS
|2,68
|1.701.592
|% -4,96
|
|KRDMD
|2,60
|620.410.377
|% 0,00
|
|GARAN
|8,06
|345.947.108
|% 0,50
|
|PETUN
|23,30
|239.003.021
|% 5,33
|
|YKBNK
|2,14
|201.703.185
|% 0,47
|
|HALKB
|5,33
|200.338.866
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,60
|620.410.377
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,14
|201.703.185
|% 0,47
|
|GARAN
|8,06
|345.947.108
|% 0,50
|
|DOHOL
|1,92
|74.297.492
|% -1,54
|
|HALKB
|5,33
|200.338.866
|% 2,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7800
|8,8240
|% 0,09
|
|Frank
|7,2803
|7,3242
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8869
|1,8963
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,80
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.569
|-0,10
|
|Tam
|2.589
|2.636
|-0,10
|
|Yarım
|1.264
|1.288
|0,00
|
|Çeyrek
|630
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,77
|29,77
|0,31
|