***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2020 10:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849354
BIST
09:55110.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 605,72
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.143
En Düşük
110.143
09:556,7652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7652
En Düşük
6,7351
09:557,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0335
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6972
En Düşük
7,6259
09:55370,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,17
|Açılış
|: 370,96
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|BAYRK
|3,60
|255.154
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5176
|8,5603
|% 0,45
|
|Frank
|7,0452
|7,0876
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,00
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.441
|-6,80
|
|Tam
|2.480
|2.512
|-7,00
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-3,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,33
|40,33
|0,35
|