***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.09.2020 11:04
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874584
BIST
12:251.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,87
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:257,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,4870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4722
En Düşük
7,4368
12:258,8698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0644
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8698
En Düşük
8,7908
12:25467,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,92
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:25
|DNISI
|6,82
|1.993.125
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|69.016.486
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.273.002
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.934.487
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.052.823
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.661.511
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|535.640.259
|% 1,77
|
|PETKM
|4,22
|426.772.237
|% -0,94
|
|SKBNK
|1,55
|379.955.464
|% 2,65
|
|IHLGM
|1,54
|378.805.723
|% 6,21
|
|PGSUS
|47,44
|343.300.363
|% 3,13
|
|IHLGM
|1,54
|378.805.723
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,55
|379.955.464
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|244.351.444
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|236.458.025
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|426.772.237
|% -0,94
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4689
|7,4722
|% 0,32
|
|Euro
|8,8655
|8,8698
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,5219
|9,5697
|% 0,10
|
|Frank
|8,1854
|8,2348
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9851
|1,9950
|% 0,27
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|-19,97
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,66
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|
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