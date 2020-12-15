***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:00
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893148
BIST
12:481.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,90
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:487,8396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:489,5346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0081
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:48465,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,47
|Açılış
|: 465,21
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:48
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|336.771.708
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|336.771.708
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,94
|67.135.500
|% -8,75
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,08
|22.853.500
|% -6,77
|
|GARAN
|9,72
|1.018.671.055
|% 0,62
|
|PETKM
|4,94
|771.486.532
|% 1,86
|
|HALKB
|5,58
|742.532.301
|% 4,30
|
|ODAS
|3,96
|699.664.408
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,35
|634.438.882
|% -1,47
|
|ODAS
|3,96
|699.664.408
|% -1,25
|
|PETKM
|4,94
|771.486.532
|% 1,86
|
|IHLAS
|1,32
|185.816.624
|% -5,04
|
|HALKB
|5,58
|742.532.301
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,19
|395.439.903
|% 0,95
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8335
|7,8396
|% -0,14
|
|Euro
|9,5296
|9,5346
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3993
|10,4515
|% -0,33
|
|Frank
|8,8135
|8,8666
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0820
|2,0924
|% -0,24
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|17,53
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|50,19
|50,19
|-0,10
|