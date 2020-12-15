***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2020 10:20
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893160
BIST
13:061.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
13:067,8247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0261
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8172
13:069,5182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0245
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
13:06465,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,34
|Açılış
|: 465,08
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler13:06
|INTEM
|22,66
|2.475.288
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|566.597
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|357.739.397
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|357.739.397
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|1.145.661
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|SELGD
|4,50
|785.561
|% -9,27
|
|BERA
|18,25
|72.237.234
|% -7,17
|
|TKURU
|220,00
|586.300
|% -7,17
|
|IZMDC
|13,05
|24.259.069
|% -6,99
|
|GARAN
|9,73
|1.072.453.194
|% 0,72
|
|PETKM
|4,94
|789.203.992
|% 1,86
|
|HALKB
|5,57
|764.671.398
|% 4,11
|
|ODAS
|3,97
|705.627.319
|% -1,00
|
|SISE
|7,36
|682.682.265
|% 0,41
|
|ODAS
|3,97
|705.627.319
|% -1,00
|
|PETKM
|4,94
|789.203.992
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,06
|311.282.241
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,31
|188.443.025
|% -5,76
|
|HALKB
|5,57
|764.671.398
|% 4,11
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8207
|7,8247
|% -0,33
|
|Euro
|9,5091
|9,5182
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,3987
|10,4509
|% -0,34
|
|Frank
|8,8050
|8,8580
|% -0,14
|
|Riyal
|2,0818
|2,0923
|% -0,24
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|16,88
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,34
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.133
|16,00
|
|Tam
|3.071
|3.149
|14,27
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|6,91
|
|Çeyrek
|745
|762
|3,45
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,09
|
|B. Petrol
|50,27
|50,27
|-0,02
|