***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.01.2021 13:20
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898243
BIST
14:491.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.520
14:497,3414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
14:498,9969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
14:49447,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,79
|Açılış
|: 447,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler14:48
|INVEO
|58,30
|51.739.801
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|95.117.617
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.481.195
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,90
|1.732.910.251
|% 8,66
|
|EKGYO
|2,52
|1.608.832.528
|% -3,08
|
|THYAO
|12,93
|1.207.377.222
|% 1,97
|
|SISE
|7,46
|1.064.322.250
|% 1,08
|
|OTKAR
|426,20
|989.643.508
|% -1,09
|
|EKGYO
|2,52
|1.608.832.528
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|275.543.211
|% 1,94
|
|PETKM
|5,25
|800.176.664
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.064.322.250
|% 1,08
|
|TSKB
|1,85
|255.308.788
|% -0,54
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3418
|7,3450
|% -0,04
|
|Euro
|8,9958
|9,0050
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,9501
|10,0000
|% 0,15
|
|Frank
|8,2665
|8,3163
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9513
|1,9611
|% -0,04
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,93
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.950
|3.024
|-32,32
|
|Yarım
|1.426
|1.463
|-15,64
|
|Çeyrek
|715
|732
|-7,82
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|