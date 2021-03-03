***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2021 15:30
***SEKFK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SEKFK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914816
BIST
15:321.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 18,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.539
15:327,3676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3838
En Düşük
7,2936
15:328,8951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0077
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9294
En Düşük
8,8181
15:32408,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,52
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler15:32
|INDES
|27,72
|293.150.259
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|29.442.776
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.928.200
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|135.340.221
|% 9,99
|
|KSTUR
|387,40
|2.166.713
|% 9,99
|
|SEYKM
|34,46
|34.313.391
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.470.546
|% -9,98
|
|EPLAS
|44,36
|37.772.283
|% -9,98
|
|LINK
|54,20
|36.759.467
|% -8,14
|
|INTEM
|50,40
|943.671
|% -6,67
|
|THYAO
|14,91
|2.200.209.331
|% 0,68
|
|KRDMD
|7,20
|1.505.441.033
|% 5,42
|
|PETKM
|5,71
|1.482.357.664
|% 3,07
|
|GARAN
|9,33
|1.210.184.263
|% 1,41
|
|SISE
|7,75
|977.692.561
|% 0,26
|
|PETKM
|5,71
|1.482.357.664
|% 3,07
|
|KRDMD
|7,20
|1.505.441.033
|% 5,42
|
|EKGYO
|2,45
|447.291.071
|% 1,24
|
|SKBNK
|1,41
|227.891.475
|% 2,17
|
|DOHOL
|3,35
|532.129.774
|% 3,72
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3638
|7,3676
|% 0,10
|
|Euro
|8,8907
|8,8951
|% -0,09
|
|Sterlin
|10,2515
|10,3029
|% 0,05
|
|Frank
|7,9981
|8,0462
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9585
|1,9684
|% 0,14
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-6,79
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.759
|2,00
|
|Tam
|2.703
|2.772
|0,82
|
|Yarım
|1.307
|1.341
|0,40
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,63
|63,63
|0,93
|